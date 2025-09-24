'Sahtekar' dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik

Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü mevkisinde Gürcistan yönüne giden yük treni, büyükbaş hayvan sürüsünün içinden geçti. Kazada 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

"9GEÇİT YAPACAĞIZ" DEDİLER AMA...

Köylüler, tren yolunun köyün ortasından geçtiğini ancak yeterli sayıda menfez ve geçit yapılmadığını belirtti. İddialara göre; resmi olarak 9 köprü-geçit yapılacağı taahhüt edilmesine rağmen köye yalnızca iki geçit yapıldı.

"TARIM VE HAYVANCILIK YAPAMAZ HALE GELDİK"

Gazeteci Suat İncedere'nin aktardığına göre; köylüler, bu durumun hem günlük yaşamı hem de hayvancılığı olumsuz etkilediğini ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. "Sahtekar müteahhit köyü perişan etti, tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik" diyen köylüler, tren yolunun güvenli hale getirilmesini istedi.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler;