Sahnedeki öpücük, influencer'ın 10 yıllık evliliğini bitirdi

Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir konser sırasında sahneye çıkarak Amerikalı şarkıcıyı öpen influencer Miriam Cruz'un 10 yıllık evliliği tek bir anla son buldu.

Olay, 28 Aralık'ta bachata grubu Aventura'nın Dominik Cumhuriyeti'ndeki konserinde yaşandı. Sahneye davet edilen Cruz, grup üyelerini selamladıktan sonra solist Romeo Santos'a sarılıp öptü. Ardından grupla birlikte "La Guerra" şarkısını söyleyen Cruz, Santos'un yanında oturarak performansa eşlik etti.

TikTok'ta 140 bin takipçisi bulunan Cruz, daha sonra sildiği sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: "Bu hayalimi gerçekleştirmek çok ağır bir bedelle oldu: 10 yıllık evliliğimin sona ermesi. Heyecan ve duygularıma kapılıp ailemi düşünemedim. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir andı, ama evliliğimi bitirdi."

Cruz, eski eşinin boşanma kararına saygı duyduğunu belirterek özür diledi: "Sizi incitmek hiç istemedim. Ayrılsak bile çocuklarımız için huzur ve birliği koruyabilmeyi umuyorum."

Sosyal medya kullanıcıları genellikle Cruz'a destek verdi. Takipçileri, eski eşini "güvensiz" olmakla suçlarken, birçoğu Aventura ile sahnede olma fırsatını kendilerinin de değerlendirebileceğini belirtti.

Bronx, New York'ta kurulan Aventura grubu, ABD'de ortaya çıkan ilk büyük bachata grubu olarak biliniyor. Grup üyeleri Romeo Santos, Henry Santos, Lenny Santos ve Max Santos'un tümü Dominik kökenli.