Giresun'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı

Giresun Tabipler Odası ve sağlık çalışanları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Uğur Semiz'e, B.A. tarafından uygulanan şiddet kınandı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Giresun Tabipler Odası ve sağlık çalışanlarının katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Giresun'da son zamanlarda doktora yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Tabipler Odası Başkanı Dr. Erhan Demirelli "Yine sağlıkta şiddeti kınamak amacıyla toplandık. Şunu ifade etmek isterim ki yaşadığımız bu menfur saldırının failinin hekim olması, kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir 'Sağlıkta Şiddet' olayıdır ve bu şekilde değerlendirilmelidir. Sağlıkta şiddet sonucu şehit vermiş bir şehirde yaşamaktayız. Görevi başında şehit edilen Dr. Ali Menekşe ağabeyimizin acısı henüz taze iken ilimizde halen sağlıkta şiddet vakalarının görülmesi bizi derinden yaralamaktadır. Henüz birkaç ay önce bir hekim arkadaşımız görevi başında iken, bir hastasının yakını tarafından darp edildi. Bundan çok kısa süre sonra bir hemşire arkadaşımız acil serviste müdahale yaptığı bir çocuk hastasının annesi tarafından fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldı. 2 gün önce de hastanemiz Üroloji kliniği asistanlarından Dr. Uğur Semiz poliklinikte görev yaparken bir hastası tarafından darp edildi. Bunlar son 6 ayda sadece Giresun'da yaşanan fiziksel şiddet olayıdır" dedi.

Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor

Beyaz kod bildiriminin 29 bin 942'ye yükseldiğini açıklayan Tabipler Odası Başkanı Dr. Demirelli, "Türkiye çapında durum çok daha vahimdir. Resmi verilere göre Sağlıkta şiddeti gösteren Beyaz Kod bildirim sayısı; 2020'de 11 bin 942 iken; 2021 yılında katlanarak artmış ve Beyaz Kod bildirim sayısı 29 bin 826'ya yükselmiştir. Bu vakaların yaklaşık üçte biri ise hekimlerin ve sağlık çalışanlarının canına kast edebilecek fiziksel şiddet olaylarını içermektedir. Beyaz kod verilmemiş sözel şiddet olaylarının ise kat kat fazla olduğu tahmin edilmektedir. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalmaktayız. Toplumumuzda günden güne yaygınlaşan şiddet eylemleri sağlık kurumlarını ve çalışanlarını ciddi biçimde etkilemekte, sadece şiddet görme endişesi bile sağlık çalışanlarının tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır" dedi. - GİRESUN