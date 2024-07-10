Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın! Tarihi binanın kubbesi alev alev yanarak çöktü

Üsküdar Selimiye'deki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, binanın yanan kubbesi çöktü.

TADİLAT SIRASINDA YANGIN BAŞLADI

Üsküdar'da Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan, daha önce Marmara Üniversitesi Hukuk ve Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan şimdilerde ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullandığı yaklaşık 121 yıllık tarihi binanın çatısında, saat 13.00 sıralarında, tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

ALEVLER DİĞER BİNALARA SIÇRAMASIN DİYE UĞRAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, Tıbbiye Caddesi'nde önlem alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri, yanan çatıya birçok noktadan müdahale etti. Alevlerin binanın diğer kısımlarına sıçramaması için çaba harcayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

ONLARCA İTFAİYE ARACI VE PERSONEL SEFERBER OLDU

Yangına toplamda 24 itfaiye aracı ve 70 itfaiye personeliyle müdahale edildiği öğrenildi. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangında, ölen veya yaralanan olmazken polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında meydana gelen yangın, maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır. İstanbul Valiliğimizin tüm birimlerine, Üsküdar Kaymakamımız Adem Yazıcı'ya, yangınla mücadelede büyük gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimize, emniyet teşkilatımıza ve sahada olan üniversitemizin ilgili birimlerine özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Hem olaya hızlı müdahale etmeleri hem de titizlikle çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve daha fazla zarar engellenmiştir. Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiş, can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması da büyük bir teselli kaynağıdır" denildi.