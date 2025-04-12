Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde Mustafa B. ile ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen anne Samiye B., ile çocukları Ahmet, Esma ve Müberra B.'nin tedavileri ambulansta yapıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa