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Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde Mustafa B. ile ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen anne Samiye B., ile çocukları Ahmet, Esma ve Müberra B.'nin tedavileri ambulansta yapıldı.

Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

İNCELEME BAŞLATILDI

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

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Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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