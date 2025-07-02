Saatler süren yangında yorgun düşen 'Yangın Savaşçıları' yerde uyuyarak dinlendiler
Hatay'da rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı saatlerce mücadele eden itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından dinlenme fırsatı buldu. Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde başlayan yangın, 36 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Gece gündüz demeden çalışan 'Yangın Savaşçıları', mücadelenin ardından yerlere ve banklara uzanarak dinlendiler.
Hatay'da yaşanan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı saatlerce mücadele eden itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasıyla yerlerde uyuyarak dinlendi.
Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde başlayan ve saatler süren mücadeleyle kontrol altına alınan yangında 'Yangın Savaşçıları' zorlu şartlarda mesai yaptılar. Gece ve gündüz demeden saatlerce mücadele eden ekipler, yangının 36 saat süren mücadeleyle kontrol altına alınmasıyla yerlere ve banklara uzanarak uyudular. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zorlu mücadele sonrası dinlendikleri anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa