Saadettin Saran'ın mutlu günü! Gözyaşlarına hakim olamadı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran'ın kızı Lal Saran, iş insanı Tolga İrdem ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü, Çanakkale Assos'ta bulunan aile evinde gerçekleşti.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

28 yaşındaki Lal Saran, kurucusu olduğu Lalive markasıyla tanınıyor. Gelinin eşi Tolga İrdem ise, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Bekir İrdem'in oğlu. Uzun süredir hazırlıkları süren düğün törenine spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

KIZINI NİKAH MASASINIA UĞURLARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gecenin en dikkat çeken anı ise, Saadettin Saran'ın kızını nikâh masasına uğurlarken yaşadığı duygusal anlar oldu. Ünlü iş insanı gözyaşlarına hâkim olamadı.

SARAN KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Saadettin Saran, törenden görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Paylaşımlarda, kızına eşlik ettiği esnada gözyaşlarını tutamadığı anlar yer aldı.