Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Büyük Ölçekli Saldırısı: 2 Ölü, 13 Yaralı

Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 650 insansız hava aracı ve 50'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenledi. Zaporijya bölgesinde 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken, Ukrayna lideri Zelenskiy acil durum ekiplerinin olaylara müdahale ettiğini belirtti.

Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik 650 insansız hava aracı (İHA) ve 50'den balistik füze kullandığı saldırılarda Zaporijya bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı açıklanırken ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Rusya, bu gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ve balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarda 650 İHA ve çeşitli türlerde 50'den fazla balistik füze kullandığını belirtti. Zelenskiy, "Söz konusu saldırı, kompleks ve birleşik bir saldırıydı. Bu unsurların büyük bir kısmı engellenmiş olsa da maalesef bazı yerlerde isabetler yaşandı" ifadelerini kullandı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Zelenskiy, saldırıda Zaporijya bölgesindeki yerleşim birimlerinin vurulduğunu ve bir öğrenci yurdunda hasar meydana geldiğini bildirdi. Ukraynalı lider, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Buna ek olarak, Zaporjiya Bölge Valisi Ivan Fedorov da açıklamasında, yerel saat ile 8.20 itibariyle bölgeye yönelik saldırıda 6'sı çocuk 13 kişinin yaralandığının teyit edildiğini aktardı.

Rusya, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini hedef aldı

Zelenskiy, Zaporijya'nın yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil yerleşim yerlerinin ve enerji tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Bu bölgeler arasında başkent Kiev dahil olmak üzere, Vinnytsia, Mykolaiv, Cherkasy, Polatava, Dnipro, Çernigiv, Sumy, Ivano-Frankivsk ve Lviv bölgelerinin yer aldı. Zelenskiy, saldırıda hedef alınan bazı bölgelerde yangın çıktığını ve acil durum ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerlerine müdahale ettiğini bildirdi.

Ukraynalı lider, çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı"

Ukrayna Enerji Bakanı Svitlana Grynchuk, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'nın enerji altyapısında hasar oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Grynchuk ülke genelinde elektrik tedarikinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Saldırı sonucunda Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde acil elektrik kesintileri uygulandı. Güvenlik durumu yeniden elverişli hale geldiğinde enerji dağıtımı yeniden sağlanacak" dedi.

Ukrayna'nın devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia tarafından yapılan açıklamada da, Mykolaiv bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerinin tren seferlerini olumsuz etkilediği aktarıldı. Yetkililer, bazı tren seferlerinde gecikmeler yaşandığını ve yedek lokomotiflerin kullanılmasına karar verildiğini açıkladı. - ZAPORİJYA

