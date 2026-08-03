Bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tutup ölümüne neden olan baba cinayetle suçlandı

ABD'nin Florida eyaletinde iki yıl önce hayatını kaybeden bir bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. 38 yaşındaki James Westervelt, olaydan önce iki aylık bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tuttuğunu kabul ettiği iddiasıyla birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

“EĞLENCELİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM” İDDİASI

Marion County'deki soruşturma dosyasına göre Westervelt, bebeği henüz iki aylıkken yaprak üfleme makinesini çocuğun üzerine tuttu. Yetkililer, Westervelt'in daha sonra bu hareketi komik olacağını düşündüğü için yaptığını söylediğini aktardı. Olayla ilgili görüntülerin de soruşturmada delil olarak değerlendirildiği bildirildi.

BEBEK AĞIR YARALANDI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Bebek, Ağustos 2024'te henüz altı aylıkken tepkisiz halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Yaşam desteğine bağlanan çocuk, tedaviye rağmen günler sonra hayatını kaybetti. Yetkililer ölümün künt kafa travması ve şiddetli sarsılmayla bağlantılı olduğunu belirledi ve ölümü cinayet olarak değerlendirdi.

SORUŞTURMA İKİ YIL SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Westervelt başlangıçta çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan video ve Westervelt'in ifadelerindeki çelişkiler, savcılığın dosyayı yeniden değerlendirmesine yol açtı. Temmuz 2026'da hazırlanan iddianamenin ardından Westervelt hakkında birinci derece ağır cinayet suçlaması yöneltildi.

Westervelt'in halen Marion County'de tutuklu bulunduğu ve cinayet davası kapsamında eylül ayında yeniden hakim karşısına çıkmasının beklendiği bildirildi