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Bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tutup ölümüne neden olan baba cinayetle suçlandı

Bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tutup ölümüne neden olan baba cinayetle suçlandı
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ABD’nin Florida eyaletinde iki aylık öz bebeğine yaprak üfleme makinesiyle basınçlı hava tutarak ağır kafa travması geçirmesine neden olan baba, birinci derece cinayetle suçlandı. James Westervelt adındaki baba ifadesinde bu hareketi komik olacağını düşündüğü için yaptığını söyledi.

  • ABD'nin Florida eyaletinde 38 yaşındaki James Westervelt, iki aylık bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tuttuğunu kabul ettiği iddiasıyla birinci derece cinayetle suçlandı.
  • Bebek, Ağustos 2024'te tepkisiz halde bulunup hastaneye kaldırıldı ve ölümü künt kafa travması ile şiddetli sarsılmayla bağlantılı olarak cinayet olarak değerlendirildi.
  • Temmuz 2026'da hazırlanan iddianamenin ardından Westervelt hakkında birinci derece ağır cinayet suçlaması yöneltildi ve eylül ayında yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletinde iki yıl önce hayatını kaybeden bir bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. 38 yaşındaki James Westervelt, olaydan önce iki aylık bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tuttuğunu kabul ettiği iddiasıyla birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

“EĞLENCELİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM” İDDİASI

Marion County'deki soruşturma dosyasına göre Westervelt, bebeği henüz iki aylıkken yaprak üfleme makinesini çocuğun üzerine tuttu. Yetkililer, Westervelt'in daha sonra bu hareketi komik olacağını düşündüğü için yaptığını söylediğini aktardı. Olayla ilgili görüntülerin de soruşturmada delil olarak değerlendirildiği bildirildi.

BEBEK AĞIR YARALANDI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Bebek, Ağustos 2024'te henüz altı aylıkken tepkisiz halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Yaşam desteğine bağlanan çocuk, tedaviye rağmen günler sonra hayatını kaybetti. Yetkililer ölümün künt kafa travması ve şiddetli sarsılmayla bağlantılı olduğunu belirledi ve ölümü cinayet olarak değerlendirdi.

SORUŞTURMA İKİ YIL SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Westervelt başlangıçta çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan video ve Westervelt'in ifadelerindeki çelişkiler, savcılığın dosyayı yeniden değerlendirmesine yol açtı. Temmuz 2026'da hazırlanan iddianamenin ardından Westervelt hakkında birinci derece ağır cinayet suçlaması yöneltildi.

Westervelt'in halen Marion County'de tutuklu bulunduğu ve cinayet davası kapsamında eylül ayında yeniden hakim karşısına çıkmasının beklendiği bildirildi

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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