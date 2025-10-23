Haberler

Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti

Güncelleme:
Litvanya Savunma Bakanlığı, iki Rus savaş uçağının ülkenin hava sahasını 18 saniye boyunca ihlal ettiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Litvanya Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen ardından Rusya Büyükelçiliği temsilcilerini bakanlığa çağırarak bir protesto notası verdi.

Litvanya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait iki savaş uçağının ülkenin hava sahasını 18 saniye boyunca ihlal ettiğini bunun üzerine NATO Hava Polisliği kapsamında İspanya'ya ait 2 Eurofighter uçağının devriye görevi için havalandığını duyurdu.

Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarının Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesi sonrası gerilimin arttığı Avrupa'nın doğu kanadında tansiyon yeniden yükseldi.

RUS UÇAKLARI LİTVANYA HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

NATO ülkesi Litvanya'nın Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 18.00 civarında iki Rus savaş uçağı Litvanya'nın güneybatısındaki Kybartai kasabası yakınlarında ülkenin hava sahasına girdi.

Açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarından biri SU-30 diğerinin ise IL-78 yakıt uçağı olduğu belirtilerek, Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad'da üzerinde yakıt ikmali tatbikatı yaptıkları aktarıldı.

Litvanya Hava Kuvvetleri, ülke topraklarına 700 metre giren ve 18 saniye boyunca ihlalini sürdüren Rus uçakları sonrası alarm durumuna geçti. Bunun üzerine NATO Hava Polisliği görevi kapsamında İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter Typhoon savaş uçağı havalanarak ihlal edilen bölgede devriyeye başladı.

LİTVANYA'DAN RUSYA'YA NOTA

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, olayı uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirterek kınama açıklaması yaptı. Nauseda, "Rusya uluslararası kuralları açıkça ihlal etti. Litvanya'nın egemenliğini de ihlal etti. Buna kayıtsız kalamayız" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen ardından Rusya Büyükelçiliği temsilcilerini bakanlığa çağırarak bir protesto notası verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
