Rus pilotların yurt dışı yasağı kaldırıldı

2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı helikopter kazası davasında kaza kırım ve bilir kişi raporu bekleniyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili olarak açılan davada yargılanan iki Rus pilotun yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Birinci pilotun ilk kez ifade verdiği dava, kaza kırım ve bilirkişi raporlarının hazırlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

21 Eylül 2022 tarihinde Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu Taşköprü'den havalanan yangın söndürme helikopteri, yakıt ikmali yapmak için Denizli'nin Çardak ilçesine iniş yaptığı esnada yaşanan bir kaza nedeniyle Gemiş Mahallesi kırsalına düştü. Yan yatarak sürüklenen helikopterin metal yığınına döndüğü kazada Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybederken; Rusya vatandaşı kaptan 1'inci pilot Egor Turkov ve 2'inci pilot Ilia Ivaschenko ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise yaralandı.

Kazayla ilgili olarak Rus pilotlar Egor Turkov ve Ilia Ivaschenko ile Türk pilot Ömer Kaan Çakır'ın yargılandığı ve 31 Ekim 2023 tarihinde başlayan davanın ikinci duruşması görüldü. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilk duruşmaya katılamayan 1'inci pilot Egor Turkov, Rus pilotların avukatları Necip Fazıl Erbeyin ve Hasan Akif Çetiner ile Ilia Ivaschenko'nun tercümanı Hurşida Şengönül katıldı. İkinci duruşmada, ilk duruşmada yurt dışı yasakları kaldırılan Ilia Ivaschenko ve Egor Turkov'dan Samsun'a yerleştiği ifade veremeyen Egor Turkov'un ifadesi alındı. Duruşma, kazayla ilgili kaza kırım ve bilirkişi raporlarının hazırlanıp mahkemeye sunulması için ileri bir tarihe ertelendi.

"İlk duruşmada yurt dışı yasakları kaldırıldı"

İki Rus pilotun avukatlığını üstlenen Necip Fazıl Erbeyin, dada süreciyle ilgili verdiği bilgide; "Hurşida Hanım eşliğinde alınan ifadelerinde, Rus pilotların çok büyük zararlara uğradığını ve adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağının verildiğini fark ettik. Bu sırada kendileri, çok büyük sağlık problemleri yaşadılar. Sağlık durumları elverişli olmadığı için mesleklerini gerçekleştiremediler. Ne yazık ki, bağlı bulundukları firmalar başlangıçta destek olsalar da sonrasında hiçbir şekilde destek olmadılar. Mevcut durumda hastane ve kira borçları devam ediyor. Dosya bize intikal ettikten sonra Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada adli kontrol şartını kaldırmakta muvaffak olduk. Yurt dışına çıkma noktasında hukuki hiçbir engel bulunmamakta. Ancak çalışamadıkları için maddi engeller bakımında büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu konuda ilgililerden destek bekliyoruz. İkinci duruşmada Igor'un da savunması alındı. İki şahsın da pilot olması nedeniyle menfaat çatışması olabilme ihtimaline karşı kendisini biz temsil etmiyoruz. Ancak ikisi için de maddi tazminat bakımından hukuk mücadelemiz devam ediyor. Şu anda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kaza kırım raporunun tebliğini bekliyoruz. Gelecek olan bilirkişi raporuna göre tekrar tarafların savunmaları alınacak" dedi.

"Sağlığına kavuşunca ülkesine dönmek istiyor"

Halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren pilot Ilia Ivaschenko'nun yurt dışı yasağının kaldırılması kararına çok sevindiğini ifade eden tercümanı Hurşida Şengönül ise "Ilia Bey şu anda mutlu ama bir taraftan da üzülüyor. Daha çok bakıcısı ile görüşüyor ve ölen arkadaşları için üzüldüğünü söylüyor. Ölen arkadaşlarının telefonunda sakladığı fotoğraflarına bakıyor. Kendisiyle görüştüğümde, fotoğraflara baktığını ve "Bunlar yaşanmamalıydı. Böyle olmamalıydı" şeklinde kendisiyle konuştuğunu fark ettim. Psikolojik sıkıntılar yaşadığı için psikiyatriste müracaat ettik. Bu yüzden bakıcısı 24 saat kendisiyle ilgileniyor. Kanser olduğu için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Son zamanlarda sağlığı açısından çökmüş durumda ama davada alınan karardan memnun. Yurt dışı yasağının kalktığı için evine gitmeyi düşünüyor. Yurt dışına çıkabilmesi içi doktor raporunu bekliyoruz" diye konuştu.

Ilia Ivaschenko'nun Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğinin altını çizen Şengönül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiden dolayı çık memnun. 'Eski finansal durumum olsaydı Denizli'den ev alıp yerleşirdim' diyor. Sağlığına kavuşması halinde hiçbir ücret almadan Türkiye'deki orman yangınlarında ücretsiz olarak görev yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kazadan sonraki süreçte kendisine gösterilen ilgi ve verilen desteklerden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ailesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ve bizimle ilgilenen tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim her anımızda yanımızda oldular"