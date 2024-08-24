Rus kadın öğretim görevlisi, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü

Arkadaşlık uygulaması üzerinden birisiyle tanışan Rus turist Zaliya Shamigulova'nın (29), buluşmak için gittiği Afrika ülkesi Mauritius sonu oldu. Genç kadın, tanıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Çelyabinsk Üniversitesi'nde öğretmen olan Shamigulova'nın cesedi, sığ bir mezarda çıplak halde bulundu. Otopsi, göğsünde çok sayıda bıçak yarası olduğunu ortaya çıkardı. Daha da korkuncu, kurbanın dili ve boğazı kesilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli, 29 yaşındaki BT mühendisi Puryavirsingh Sundur. Sundur, cinayeti itiraf etti ve kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia etti.

Polis, kayıp vücut parçalarını ve Shamigulova'nın kıyafetlerini hala arıyor. Buna rağmen, ceset Rusya'ya gönderilmeden önce bir cenaze töreni düzenlendi.

Shamigulova en son beyaz-mavi elbisesiyle bir arabaya binerken görülmüştü. Kaybolmasının ardından ailesine, ortadan kaybolmaya karar verdiğine dair şüpheli mesajlar gönderildi.

Bu trajik olay, tanışma uygulamalarının güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Yetkililer, özellikle yabancı ülkelerde tanımadık kişilerle buluşurken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.