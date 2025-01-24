Havalimanında yakalanan Rönesas Rezidans'ın müteahhidinden pişkin savunma

Hatay'ın Antalya ilçesinde 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat 2023 depremlerinde saniyeler içinde yerle bir olarak 269 kişiye mezar oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 4. duruşması görüldü.

22 YIL 6'ŞAR AY HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYORLAR

Duruşmaya rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz olarak yargılanan kontrol elemanı Önder Artun, proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden katıldı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis talebiyle yargılanan sanıklar ve müvekkilleri duruşmada savunma yaptı. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

"BİNA DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN YIKILDI"

Karadağ'a kaçarken havalimanında yakalanan tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında, "Binamızda ölenlere başsağlığı diliyorum. Rönesans'ın devrilmesinde kolonlar ve kirişler zarar görmemiştir. Konuyla ilgili uzmanlar araştırma ve inceleme yaptı. Binamız malzeme bakımından yeterlidir, yıkımın sebebi başkadır ve bu sebep aranmalıdır. Rezidans, yerinden fırlayıp devrildi. Yapısal ve yer sorunu mevcut değildir. Binanın devrilmesinin sebebi depremin büyüklüğüdür. Binamızı tüm kural ve yönetmeliklere uygun yaptığımıza yüzde 100 eminiz. Benim hiçbir kusurumun ve ihmalimin olmadığını düşünüyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

"KAÇMIYORDUM, KARDEŞİMİN YANINA GİDİYORDUM"

Binayı en üst düzeyde yaptığını öne süren Coşkun, "Şirket olarak Hatay'da yaptığımız üst düzey işler sonrası 2017 yılında yurt dışına açıldık. Kaliteli işler yaptığımız için sektörde ün saldık. Yurt dışına açıldıktan sonra kayınbabamın sağlık sorunları vardı ve ben hastaneye gidip geldiğim için Karadağ'a uzun bir süre gidememiştim. Depremin ardından eşimin ailesinin Almanya'ya dönmesi, eşimin kardeşlerinin yanına Ankara'ya gitmesi üzerine ben de kalacak yerim olmadığı için Karadağ'a kardeşimin yanına gitme kararı aldım. Benim biletim 9 Şubat'taydı, biletimi 2 gün erteledim. Ben hiçbir şeyden kaçmadım." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına karar vererek, Isparta Üniversitesi'nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.