Roketsan mühendisi ölmeden önce internette 'intihar yöntemleri' araması yapmış

Roketsan'da yazılım mühendisliği görevini yürüten ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, Ankara Yenimahalle'deki ikametinde 3 Ocak'ta ölü bulundu. İncelemelerde genç mühendisin sodyum nitrat içerek öldüğü tespit edildi.

İNTERNETTE "İNTİHAR YÖNTEMLERİ" ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Yücel'in cep telefonu incelemeye alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genç mühendisin ölmeden kısa bir süre önce internette "intihar yöntemleri" ve "kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Yücel'in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp veya benzeri bir ize rastlanılmadığı bildirildi. Herhangi bir cinayet izinin bulunmadığı olayda söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği aktarıldı.

BABASI "İNFAZ EDİLDİ" DEMİŞTİ

Genç mühendisin emekli polis babası Ahmet Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla beraber incelediğini söylemişti. Ahmet Yücel, "Gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz. Yüzünde benekler, omuzlarında baskı izleri vardı. Vücudunun geri kalanı tertemizdi. Sağ ayağı ve sağ eli olayın gerçekleştiği pozisyonu gösteriyordu. Bu infazın ardından yalan haberler yayıldı, sahte deliller üretildi. Bu süreçte resmi makamlardan destek alamadım. Oğlumun ölümüne ilişkin dezenformasyon ve delil karartma girişimlerinden şikayetçiyim." ifadelerini kullanmıştı.