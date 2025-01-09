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Ölü bulunan Roketsan mühendisinin babası: Gasilhanede şüpheli detaylar gördüm

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Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in emekli polis olan babası Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini iddia etti. Gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte inceleme yaptığını belirten Baba Yücel "Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in Ankara'daki evinde ölü bulmasıyla ilgili ilk incelemelerde, genç mühendisin sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürülürken, emekli polis olan babası Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini iddia etti.

"GASİLHANEDE İNCELEMEDE BULUNDUM"

Acılı aile, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi sonucunu beklerken olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Baba Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini ve çarpıcı bulgulara ulaştığını söyledi.

Ölü bulunan Roketsan mühendisinin babası: Gasilhanede şüpheli detaylar gördüm

"İŞİNE ÇOK BAĞLI VE BAŞARILI BİR İNSANDI"

Oğlunun intihar etmediğini ve infaz edildiğini iddia eden baba Yücel, "Yusuf bizim tek çocuğumuzdu. Sağlık veya psikolojik bir sorunu yoktu. İşine çok bağlı ve başarılı bir insandı. Annesi Aralık ayında onun yanına Ankara'ya gitmişti ve gayet mutlu vakit geçirdiklerini söylüyordu. Olayın yaşandığı gece oğlum yılbaşı nedeniyle mesaiye kalmıştı. İş bitiminde eve dinlenmeye gitmiş. Daha sonrasında oğlum işe gitmeyince arkadaşları şüphelenmiş ve polise haber verilmiş. Eve girildiğinde oğlumun cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı.

"BU MADDEYLE ÖLÜM ÇOK NADİR"

Baba Ahmet Yücel, olayın başından itibaren birçok şüpheli durumla karşılaştığını belirterek, " Ankara'ya gelirken karakol ekiplerinin bakacağı söylendi, sonra cinayet büroya devredildi. Eve ulaştığımızda stresli bir ortam vardı. Polislik mesleğimden dolayı olay yerinde bir karışıklık olduğunu hemen anladım. Oğlumun odasında sodyum nitrat maddesi bulunduğu söylendi. Araştırdım, bu madde çiftçilerin gübre olarak kullandığı bir tür. Bu maddeyle ölüm çok nadir" şeklinde konuştu.

"DİZ ÇÖKTÜREREK ENSESİNE SİLAH DAYAMIŞLAR"

Ahmet Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini belirterek, "Gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz. Yüzünde benekler, omuzlarında baskı izleri vardı. Vücudunun geri kalanı tertemizdi. Sağ ayağı ve sağ eli olayın gerçekleştiği pozisyonu gösteriyordu. Bu infazın ardından yalan haberler yayıldı, sahte deliller üretildi. Bu süreçte resmi makamlardan destek alamadım. Oğlumun ölümüne ilişkin dezenformasyon ve delil karartma girişimlerinden şikayetçiyim" dedi.

Ölü bulunan Roketsan mühendisinin babası: Gasilhanede şüpheli detaylar gördüm

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Ahmet Yücel, yetkililere çağrıda bulunarak, "Bundan sonra başka değerli mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın başına böyle olaylar gelmesin. Onlar korunmaya alınmalı. Oğlum şerefiyle gitti. İster intihar deyin ister şehit, biz vatanımız sağ olsun diyoruz ve bu süreci Allah'a havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÖLÜM SEBEBİ ADLİ TIP'TA YAPILACAK OTOPSİ SONUCU NETLİK KAZANACAK

Vefat eden Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm sebebinin, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Acılı aile ise oğullarının intihar etmediğini, infaz edildiğini iddia ederek yas tutarken, bu sürecin bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den günlerdir haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis eşliğinde girilen evde, Yücel'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, sonrasında ailesine teslim edildi. Yusuf Serdar Yücel, memleketi Isparta'da toprağa verildi. İlk incelemelerde, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürüldü.

Ölü bulunan Roketsan mühendisinin babası: Gasilhanede şüpheli detaylar gördüm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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