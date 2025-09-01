Rojin'in ölümüyle ilgili sürpriz gelişme: Savcı 2 kişiden şüpheleniyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün sonra Van Gölü'nün Mollakasım Mahallesi kıyısında cansız bedeni bulunmuştu.

"KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"

Acılı baba Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün intihar olmadığını belirterek, "Kızımın bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi. Bu deliller, katillerin bulunması için yeterli. Ayrıca boğazında, sırtında, ayaklarında darp izleri, kırık parmağı vardı" dedi.

"109 KİŞİYE BAKTILAR, BULAŞ DEĞİL"

Kızının keyfinin yerinde olduğunu, üniversite ve yurt yönetiminin ihmalleri nedeniyle bu trajedinin yaşandığını savunan baba, "İki erkeğe ait DNA vardır, onlar Rojin'e zarar vermiş. Bulaş değil, 109 kişiye baktılar, bulaş değil" sözleriyle iddialarını yineledi.

SAVCIDAN UMUT VEREN SÖZLER

Kabaiş, soruşturmada eksiklikler bulunduğunu da ifade ederek, "Rojin'in akciğerinde su yoktu, kulağındaki larvaların analizi yapılmadı. Ölüm zamanı netleştirilmedi. Bunlar açıklığa kavuşursa gerçek ortaya çıkar" dedi.

"İKİ KİŞİDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Savcıyla yaptıkları son görüşmeyi aktaran baba, "Savcımız bana 'Fazla ağlama, bir şey bulmuşum, iki kişiden şüpheleniyoruz' dedi. İnşallah katiller bulunur ve en ağır cezayı çekerler" diye konuştu.

BAROLAR DA TEPKİLİ

Van ve Diyarbakır Baroları da soruşturmanın etkin yürütülmediğini, DNA örneklerinin hangi bölgelerden alındığına dair raporların hâlâ dosyaya eklenmediğini açıklamıştı. Ailesi, genç kızın ölümünün aydınlatılması için adalet arayışını sürdürürken, kamuoyu da davanın takipçisi olmaya devam ediyor.