Rock yıldızı Jon Bon Jovi, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı

Ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi, Nashville'deki John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kadını kurtardı. Olay, Salı gecesi 62 yaşındaki sanatçının müzik videosu çekimi sırasında gerçekleşti.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, Bon Jovi'nin kadına yaklaştığı ve onu korkulukların üzerinden güvenli bir şekilde çektiği görülüyor. Nashville Polis Şefi John Drake, yıldızın bu davranışını takdir etti.

Bon Jovi, 1983'te kurduğu grubuyla dünya çapında 120 milyondan fazla albüm satmıştır. Ancak son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Haziran 2022'de nadir görülen bir boğaz ameliyatı geçiren sanatçı, ses yeteneğini yavaş yavaş geri kazanıyor.

People dergisine verdiği röportajda, "Adım adım buna geri dönüyorum," diyen Bon Jovi, canlı performanslarda playback kullanmayı reddediyor. "Otoyolda bir otobüsün bana çarpmasını tercih ederim," diyerek bu konudaki kararlılığını gösteriyor.

Doktoru Robert Sataloff, Bon Jovi'nin ses tellerindeki incelmenin yaralanma veya hastalıktan değil, yaşlanmadan kaynaklandığını açıkladı. "Sonunda hepimizin başına geliyor," diyerek durumu özetledi.

Bon Jovi, yaşadığı zorluklara rağmen müzik kariyerine devam ediyor ve son albümü "Forever" 7 Haziran'da yayınlandı.