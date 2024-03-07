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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş: Zehir tacirleriyle ilgili en ufak bir duyumu bile titizlikle değerlendiriyoruz

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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2024 yılının ilk 2 ayında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi. Uyuşturucuyla mücadelede titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Vali Baydaş, kaçakçılık ve organize suçlarla da mücadele ettiklerini belirtti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2024 yılının ilk 2 ayında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamaları ile ilgili olarak "Zehir tacirleriyle ilgili en ufak bir duyumu bile titizlikle değerlendiriyoruz" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ile ilgili kentte görev yapan gazetecilerle basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör ve İl Sahil Güvenlik Komutanı Teğmen Alican Özbey de Vali Baydaş'a eşlik etti. Vali Baydaş, geçen 2 aylık süre boyunca gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi.

"Zehir tacirleriyle ilgili en ufak bir duyumu bile titizlikle değerlendiriyoruz"

Uyuşturucu ile ilgili herhangi bir duyumu değerlendirdiklerine vurgu yapan Rize Valisi İhsan Selim Bayda, "Emniyet ekiplerimiz tarafından emniyet sorumluluk bölgesinde 122 narkotik olaya müdahale edilmiş. Meydana gelen bu olaylar sonucunda Ocak ve Şubat aylarında 146 şahsa şüpheli olarak işlem yapılmış. Bu 146 şahıstan 13'ü tutuklanmıştır. Jandarma Bölgemizde 16 operasyonda 18 şahısla ilgili işlem yapılmış. Bu şahıslardan 2 tanesi tutuklanmıştır. İl genelinde toplamda 164 kişiye narkotik suçlarla ilgili işlem yapılmış. Bu 164 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bu operasyonlarda toplamda emniyet ve jandarma ortak olmak üzere 566 gram kubar esrar, bin 853 gram toz esrar, 324 gram Metamfetamin, bin 198 gram bonzai ve ham madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyi ele geçirmiştir. Özellikle uyuşturucu maddeyle Zehir tacirleriyle ilgili en ufak bir duyumu bile titizlikle değerlendiriyoruz. Şehir eşkıyaları, sokaklarımızı, ailelerimizi, evlatlarımızı, geleceğimizi tehdit eden ve terörizmle eş tuttuğumuz bu faaliyete asla geçit vermeyeceğiz bu konuda gevşekliğe müsaade etmediğimizi, etmeyeceğimizi tekraren vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Okulun en büyük güvenliği, okulun etrafındaki esnafıdır"

Okul çevrelerinde de güvenliği sağladıklarını ifade eden Vali Baydaş, "Özellikle bu kapsamda mahallelerimizde ve uygulama için belirlediğimiz noktalarda emniyet bölgesinde iki aylık süre zarfında 211 uygulama yapılmıştır. Bu uygulamalarda 6 bin 920 şahıs sorgulanmış. Bu sorgulamalarda 12 aranan şahıs tespit edilmiş. Yine bu sorgulamalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 2 bin 93 araç bu uygulamalar esnasında kontrolden geçmiştir. Okulları ziyaret ettiğimizde gerek ben, gerekse mesai arkadaşlarım, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız sadece okulu ziyaret edip ayrılmıyoruz. Okulun çevresindeki esnafı da ziyaret ediyoruz. Okulun en büyük güvenliği, okulun etrafındaki esnafıdır. O okulları, o esnafımıza da emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaçakçılıkta 43 operasyon yapılmış"

Kaçakçılığı önlemek açısından operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Baydaş, "Emniyet ekiplerimizce il genelinde 36 kaçakçılık ve organize suç olayına müdahale edilmiş. Bu 36 olayda elli 55 şahsa şüpheli olarak işlem yapılmış. Bu 55 şahıstan da 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yine jandarma ekiplerimizce 7 kaçakçılık olayına müdahalede bulunulmuş. 10 şüpheli ile ilgili işlem yapılmış Bunlardan 3'ü tutuklanmış, diğerleri de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Toplamda ilimiz geneli kaçakçılıkta 43 operasyon yapılmış. 65 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Bunların 8'i tutuklanmıştır" bilgisini paylaştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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