Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti

Rize'de eşi tarafından darp edilen 3 çocuk annesi genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de eşi tarafından darp edilen 3 çocuk annesi genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiği öğrenildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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