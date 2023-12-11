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Rize'de 12 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı

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Rize'nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonucunda çocuk hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B., yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği köpeğe verip, başını eliyle okşamaya çalıştı. O esnada köpek E.B.'ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu'da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güneysu Rize 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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