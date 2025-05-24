Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu

Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, dün İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yargılandıkları davada karara çıktı. Duruşmaya katılan Ergenç'e ve mazeret bildirerek gelmeyen Kocaoğlu'na hapis cezası verildi. Ancak her iki oyuncu için de hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkemeye katılmayan Rıza Kocaoğlu'nun aynı gün ameliyat olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında yalan tanıklık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında mahkeme kararını verdi. 23 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yalan tanıklık' davasının karar duruşmasına yalnızca Halit Ergenç katıldı. İlk duruşmaya katılan Rıza Kocaoğlu'nun karar duruşmasında hazır bulunmadığı, ancak avukatının mahkemede temsil ettiği bildirilmişti.

Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu

Mahkeme heyeti, Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak iki oyuncunun da sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu

Duruşmada yer almayan Rıza Kocaoğlu'nun aynı gün ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşan Kocaoğlu sadece şu notu düştü, " Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim"

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor

Yeni şampiyon olan takıma başkan oluyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Her konuda gerçek artist (sanatçı değil!!) dediğin böyle olur işte.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Dünün hainleri kahraman, Dünün kahramanları hain ilan edildi tarih boyunca. İktidar kimdeyse kararı o veriyor. Menderes biz ilkokulda okurken hain ilan edilmiş Özal döneminde kahraman oldu. Kenan Evren yüzde 94 ile Cumhurbaşkanı seçilerek kahramanımızdı. Yargılandı rütbeleri sökülmesi kararı verildi. Yarın İktidar değiştiğinde siz tahmin edersiniz artık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
Berna Laçin'in acı günü! Yakın dostu hayatını kaybetti

Berna Laçin, aldığı kahreden haberle yıkıldı
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı

Harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç

Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.