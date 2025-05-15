Restorandaki mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu

Restorandaki mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde küflenmiş, bozulmuş meze, et ve et ürünleri kullanıldığı tespit edilen restoran süresiz olarak mühürlendi.

Kent genelinde hijyen denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir restoranı denetledi.

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Denetime gelen ekipler süresiz mühürledi

Zabıta ekipleri yaptıkları incelemede restoranda halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda olumsuzluğa rastladı. Servise sunulmak üzere hazırlanan ürünler arasında küflenmiş, kokmuş ve bozulmuş meze, et ve et ürünleri tespit edilirken, bu ürünlerin halk sağlığını tehdit edecek derecede risk taşıdığı belirlendi.

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Denetime gelen ekipler süresiz mühürledi

İşletmenin genel hijyen ve sanitasyon koşullarına uymadığı, imalathane bölümünde sigara izmaritlerinin bulunduğu, ortamda ağır bir koku olduğu da ekipler tarafından gözlemlendi. Denetim sırasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlenerek işletme süresiz mühürlendi.

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Denetime gelen ekipler süresiz mühürledi

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gıda denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Kentimizin her bir köşesinde halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeden denetimlerimize devam ediyoruz. Geçen günlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan bir gıda firmasının ardından yaptığımız denetimlerde, bir işletmede daha hiç istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık ve gerekli işlemleri yaptık. Vatandaşlarımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Tüm işletme sahiplerini ve çalışanlarını hijyen konusunda ekstra özenli olmaya davet ediyorum. Biz, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

mezenizi evinizde hazırlayın evde keyif yapın restaurantlars güvenilmez

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