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Reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de yaşayan ve reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, alerji sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 28 Haziran İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mısra Özkaraman, 3 gün önce alerji sebebiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen minik Mısra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

Filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

AİLESİ VE SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Minik Mısra'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü'nün konservatuvar sınavı da geçtiğimiz yıl kazandığı öğrenildi. Bale eğitimi alan, üstün yetenekli olarak konservatuvara girmeye hak kazanan Minik Mısra'nın ölümü ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Reklam filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

Filmlerinde oynayan 7 yaşındaki Mısra hayatını kaybetti

LEYLA FİLMİNDE ROL ALDI

Mısra Özkaraman'ın İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla çekilen Özge Borak'ın başrolü üstlendiği Leyla Atakan'ın hayatını anlatan Leyla Hanım filminde de rol aldığı öğrenildi. Birçok reklam filminde de oynayan küçük kızın cenazesi, Başiskele Döngel Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Döngel Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Yavuz sivas:

Allah rahmet eylesin cok uzuldum ama bisey demeden geçemiyeceğim çocuklarınızı mümkün oldugu kadar ön plana cikarmayn nazar denen bsy var gerçekten ölümlerin bir cok sebebi nazardan

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