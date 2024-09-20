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Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

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Diyarbakır'da Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi çuval içinde bulunan Narin Güran cinayeti birinci ayına girdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapora göre; Narin'in sol bacağının diz kapağının altından kopmasıyla ilgili "Hayvanlar tarafından parçalanmış olabilir" şeklinde değerlendirildi. Ancak ağzı kapalı çuvalda hayvanlarca nasıl parçalanmış olabileceği kafalarda soru işareti bıraktı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili katilin kim olduğu halen gizemini koruyor.

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Narin'in kesin ölüm nedeniyle ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapora göre; Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldürüldüğü rapor edildi. Küçük kızın, herhangi bir ip, tel veya benzeri cisimler kullanılmadan doğrudan erişkin bir kişi tarafından boyun ve ağız bölgesine yapılan şiddetli baskı sonucu nefes borusunun oksijensiz bırakılması sonucu boğularak öldürüldüğü netlik kazandı. Cinsel saldırı bulgusu otopsi raporunda da rastlanmadı.

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntıNarin'in cansız bedeninin çıkarıldığı an...

BACAĞI NASIL KOPTU?

Narin'in sol bacağının diz kapağının altından kopmasıyla ilgili hazırlanan rapor ise kafaları karıştırdı. Rapora göre, ölüm olayının ardından cesedin dere içine gizlenmesi sonucu koku alan hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Ancak, Narin'in cesedi ağzı sıkıca bağlanmış bir çuval içinde, çuval bütünlüğü de bozulmamış bir şekilde bulunmuştu. Ağzı kapalı çuvalda hayvanlarca nasıl parçalanmış olabileceği kafalarda soru işareti bıraktı.

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

GÖĞÜS BÖLGESİNE YOĞUN BASKI UYGULANMIŞ

Raporda, boyun kasları ile göğüs bölgesinde kırık ve çatlaklara bağlı ağır travmatik hasarların oluştuğu bildirilirken, göğüs bölgesi deri altında oluşan kanamayla uyumlu ağır travmatik bulguların saptandığı ifade edildi. Raporun sonuç bölümünde kesin ölüm nedeninin 21 Ağustos'ta meydana geldiği, failin küçük kızın göğüs bölgesinin yoğun bir ağırlık ve baskıya maruz kaldıktan sonra aynı anda eş zamanlı yüzü yere doğru gelecek şekilde arkadan el ve kol yardımıyla yoğun güç ve baskı kullanılarak boğulup öldürüldüğü vurgulandı. Göğüs bölgesinin yoğun ağırlık ve baskıya maruz kaldığı için imam tahtası olarak adlandırılan göğüs kafesinin olduğu bölgede kanamalara bağlı yoğun ekimoz ve derin lezyonlar oluştuğu ifade edildi.

GÖZLER DİŞ KALIPLARIYLA İLGİLİ RAPORDA

Gözler, Narin'in kolundaki diş izleriyle ilgili çıkacak rapora çevrildi. Bu diş izleriyle ilgili ağabeyi kendi kendimi ısırdım savunmasında bulunmuştu. Ancak yengesi Hediye'nin kolunu annesi ısırdı ifadesi üzerine anne Yüksel Güran tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen cumartesi günü çıkarılarak ağız ve diş hastanesine getirilmiş Enes'in kolundaki diş izleriyle eşleşme yapılmak üzere ağız, çene ve diş örnekleri alınmıştı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 kişinin ifadesi alınırken, 26 şüpheli ve 12 tutuklu bulunuyor.

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Narin Güran Narin Güran Diyarbakır Adli Tıp 3-sayfa Güncel Hukuk Kopuk

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Yorumlar (10)

Buğra Er:

Bunuda eline yuzune bulastırdı uzzun adamın Hukkkumetı

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Ömer:

Emir altındaki yargıdan adalet beklemek zalimliktir.

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Kadir Tokay:

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti şu kızın katilini bulamadı ya, yazıklar olsun.

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Haksızsam Söyle:

Ak parti millet vekili aile dostları oluyor. Olayın neden halen aydınlanmadığını anladınız mı? Millet vekili kendi ağzıyla söyledi çok şey biliyoruz ama konuşamıyoruz diye.

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Sogun Nn:

narini köpeğe bacağından parçalattilar. annesi hatırlarsanız oğlan köpeğe işkence ediyordu diyor. sadist bunlar

18
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Perwer:

Havuz medyası olaydan ilgisini tamamen çekti, bu olayda gizli ve karanlık şeyler var. Bir şekilde üstü kapatılmak isteniyor.

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3
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Hikmet Demirci:

Küçücük kızın üzerinden dönen dolaba bak yazıklar olsun

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Mr Wagyu:

Bu işin altından da Chp yoksa bende birşey bilmiyorum. sırf devleti kötülemek için soruşturmayı aksatacak ne ala vereler çeviriyorlardır kim bilir. izleyin görün

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