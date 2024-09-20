Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili katilin kim olduğu halen gizemini koruyor.

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Narin'in kesin ölüm nedeniyle ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapora göre; Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldürüldüğü rapor edildi. Küçük kızın, herhangi bir ip, tel veya benzeri cisimler kullanılmadan doğrudan erişkin bir kişi tarafından boyun ve ağız bölgesine yapılan şiddetli baskı sonucu nefes borusunun oksijensiz bırakılması sonucu boğularak öldürüldüğü netlik kazandı. Cinsel saldırı bulgusu otopsi raporunda da rastlanmadı.

Narin'in cansız bedeninin çıkarıldığı an...

BACAĞI NASIL KOPTU?

Narin'in sol bacağının diz kapağının altından kopmasıyla ilgili hazırlanan rapor ise kafaları karıştırdı. Rapora göre, ölüm olayının ardından cesedin dere içine gizlenmesi sonucu koku alan hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Ancak, Narin'in cesedi ağzı sıkıca bağlanmış bir çuval içinde, çuval bütünlüğü de bozulmamış bir şekilde bulunmuştu. Ağzı kapalı çuvalda hayvanlarca nasıl parçalanmış olabileceği kafalarda soru işareti bıraktı.

GÖĞÜS BÖLGESİNE YOĞUN BASKI UYGULANMIŞ

Raporda, boyun kasları ile göğüs bölgesinde kırık ve çatlaklara bağlı ağır travmatik hasarların oluştuğu bildirilirken, göğüs bölgesi deri altında oluşan kanamayla uyumlu ağır travmatik bulguların saptandığı ifade edildi. Raporun sonuç bölümünde kesin ölüm nedeninin 21 Ağustos'ta meydana geldiği, failin küçük kızın göğüs bölgesinin yoğun bir ağırlık ve baskıya maruz kaldıktan sonra aynı anda eş zamanlı yüzü yere doğru gelecek şekilde arkadan el ve kol yardımıyla yoğun güç ve baskı kullanılarak boğulup öldürüldüğü vurgulandı. Göğüs bölgesinin yoğun ağırlık ve baskıya maruz kaldığı için imam tahtası olarak adlandırılan göğüs kafesinin olduğu bölgede kanamalara bağlı yoğun ekimoz ve derin lezyonlar oluştuğu ifade edildi.

GÖZLER DİŞ KALIPLARIYLA İLGİLİ RAPORDA

Gözler, Narin'in kolundaki diş izleriyle ilgili çıkacak rapora çevrildi. Bu diş izleriyle ilgili ağabeyi kendi kendimi ısırdım savunmasında bulunmuştu. Ancak yengesi Hediye'nin kolunu annesi ısırdı ifadesi üzerine anne Yüksel Güran tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen cumartesi günü çıkarılarak ağız ve diş hastanesine getirilmiş Enes'in kolundaki diş izleriyle eşleşme yapılmak üzere ağız, çene ve diş örnekleri alınmıştı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 kişinin ifadesi alınırken, 26 şüpheli ve 12 tutuklu bulunuyor.