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Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Kartalkaya yangınındaki ihmalleri anlattı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciasını Haberler.com'da Melis Yaşar'a değerlendirdi. Kaya, oteldeki LPG kullanımını ve alınmayan önlemleri ihmalkârlık olarak nitelendirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasıyla ilgili Haberler.com'a konuk olarak Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Kaya, olayda güvenlik eksikliği ve ihmallerin büyük rol oynadığını belirtti.

"OTELDE LPG BULUNDURULMASI İHMALDİR"

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, yangının meydana gelmesinde otelde LPG gibi tehlikeli maddelerin bulundurulmasının ihmalkârlık olduğunu ifade etti. Kaya, "LPG tüpleri yasa ve mevzuat gereği binanın dışında kullanılır. Bina içerisine boru hatları ile gelmesi gerekir.Bu tüpler bir afet ya da bir acil durumda yangın riskinin artmasına, olayın büyümesine ve ikinci bir acil durumun ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Kartalkaya yangınındaki ihmalleri anlattı

"UYARILARIN OLMASI VE HIZLI BİR TAHLİYE YAPILMASI GEREKİYORDU"

Yangın sırasında tahliye süreçlerinin yetersiz olduğunu belirten Kaya, "Otelde yeterli uyarı mekanizmalarının olmaması ve tahliye planlarının hızlı uygulanmaması, can kaybı ve yaralanmaların artmasına neden oldu. Bu tür durumlarda doğru uyarılar ve hızlı tahliye hayati önem taşır," diye konuştu.

"AHŞAP MADDELER ALEV GECİKTİRİCİ BİR YÜZEYLE KAPLANMAMIŞ"

Yangının hızla yayılmasının ana sebeplerinden birinin ahşap yüzeylerin uygun şekilde korunmaması olduğunu vurgulayan Kaya, "Ahşap yüzeyler, alev geciktirici malzemelerle kaplanmalıydı. Bu tür malzemelerin eksikliği yangının büyümesine neden oldu," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Kartalkaya yangınındaki ihmalleri anlattı
Kaynak: Haberler.com / Şevval Çelik - 3.Sayfa
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