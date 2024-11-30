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Pompalı tüfekle eve kurşun yağdıran şüpheliden pişkin sözler

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Sakarya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs polisten kaçamayacağını anlayınca tüfeği kafasına dayadı. tutuklanan şahıs cezaevine gönderilirken gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta F.B'ye ait eve 24 Kasım'da bir şahıs pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI

Şahıs, eve pompalı tüfekle art arda ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına zarar verdi. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

Pompalı tüfekle eve kurşun yağdıran şüpheliden pişkin sözler

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI

Harekete geçen polis ekipleriyle şahıs arasında kovalamaca başladı. Şifalı Su Sokak'ta yakalanan şüpheli, daha fazla kaçamayacağını anlayınca tüfeği kafasına dayadı. Bir süre direnen M.K, polis tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alındı. Ekipler, şahsın olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte 16 adet dolu fişeği ele geçirdi.

Pompalı tüfekle eve kurşun yağdıran şüpheliden pişkin sözler

"BEN MEŞHUR OLALI ÇOK OLDU"

İfadesinin alınmasına yönelik "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından aranması olduğu öğrenilen M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen şahıs, adliyede kendini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi.

Pompalı tüfekle eve kurşun yağdıran şüpheliden pişkin sözler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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