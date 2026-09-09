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Polonya’da beton mikseri trene çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Polonya’da beton mikseri trene çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
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Polonya’da hemzemin geçitten geçen beton mikserinin yolcu trenine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Polonya'da hemzemin geçitten geçen beton mikserinin yolcu trenine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suche'de hemzemin geçitten geçen beton mikseri yolcu trenine çarptı. Kazanın ardından trenin bazı vagonları raydan çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi PKP Intercity, "20 kişi yaralandı, bunlardan 4'ünün durumu ağır" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kazanın "çok ciddi" olduğunu belirterek, hemzemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acilen çalışma başlatılması gerektiğini söyledi. Tusk, bariyerlere ve kırmızı ışıklara rağmen sistematik olarak hemzemin geçitlere girenlere yönelik kuralların radikal biçimde sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Piotr Malepszak, yaralılar arasında bulunan kamyon sürücüsünün "güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını" söylediğini aktardı.

Polonya basınında yer alan haberlerde, hemzemin geçitte uyarı levhaları ve ışıklarının bulunduğu belirtilerek, beton mikserinin trenin geçiş yaptığı sırada ikinci vagonuna çarptığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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