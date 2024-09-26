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Kahramanmaraş'ta Özel Harekat'tan Gerçekçi Kurtarma Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Özel Harekat'tan Gerçekçi Kurtarma Tatbikatı
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekipleri, gerçeği aratmayan bir kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, teröristlerce ele geçirilen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, özel harekatın terörle mücadeledeki başarısını vurguladı. Tatbikat sonrası yerli ateşli silahların tanıtımı yapıldı.

Polis Özel Harekat'tan gerçeği aratmayan tatbikat

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubat Müdürlüğü ekipleri gerçeği aratmayan operasyonel kurtarma tatbikatı düzenledi.

Şehit Başkomiser Mıktaş Ataş atış poligonunda gerçekleşen 2024 yılı, 'Ulaştırma Araçlarının Kaçırılmasına' yönelik tatbikatta senaryo gereği teröristlerce ele geçirilen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta otobüs ele geçirilerek teröristler yakalandı.

Özel harekat polislerinin farklı kulvarlarda da tatbikatlar gerçekleştirdi.

Ekipler hedeflere atış, badili harekat, fiziki savunma teknikleri gösterilerini sergiledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kahraman polisimizin nasıl eğitim yaptığını ve nasıl sonuçlandığını bize burada gösterdiler. Teröristlerin korkulu rüyasıdır polis özel harekat ve jandarma özel harekat. İkisinin de son yıllarda elde ettiği teknoloji ile birleşince hem hendek operasyonlarında, hem de kırsalda askerimiz ve polisimiz büyük bir üstünlük elde etti ve terörü bitirme noktasına getirdi. Ülke sınırları içinde hiçbir faaliyet gösteremiyorlar çok şükür. Her zaman hazır olmaları gerektiğini biliyoruz ve hazır olduklarını kamuoyuna gösteriyorlar" diye konuştu.

Tatbikat sonrası İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman katılıcılara yerli üretim ateşli silahların tanıtımını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mükerrem Ünlüer Yerel Haberler Kahramanmaraş Operasyon Güvenlik 3-sayfa Polis

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