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Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı

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Mersin'de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ailesinden 5 kişiyi katleden polis memurunun oğlunun intihar nedeni belli oldu. 15 yaşındaki çocuğun en yakın arkadaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle bunalıma girip intihar ettiği ileri sürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde oğlunun ölümünden ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi (44) dün dehşet saçtı. 19 yıllık polis memuru Tehçi önce Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürdü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak katletti. Daha sonra ise etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak ormanlık alana attı. Tehçi, Osmaniye'de yaşayan akrabalarını öldürmek üzere çıktığı yolda yakalandı.

Ailesini katleden polisin oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktıKayınpeder Yusuf Tehçi (solda), kayınvalide Hüsne Tehçi (ortada) ve kayınbirader Fatih İsmail Tehçi (sağda)

ARKADAŞINI KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Tehçi'nin çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

Ailesini katleden polisin oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

EŞİNİ OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA ÖLDÜRDÜ

Polis memurunun eşini oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü ortaya çıktı. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

abi 15 yaş. Ergen. Ergenler de intihar eğilimi diğer yaşlara göre daha fazla olurmuş. O yüzden Ergenlerin geçiş dönemi sayılır o dönem ve onlara emir yasaklarla değil arkadaşça yaklaşın konuşun ve emir gibi değil tavsiye verir gibi yönlendirin.

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Haber YorumlarıAbdullah Kara:

Haberi okurken kanım dondu.

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Haber Yorumlarınuman can:

Intiharın ve adam öldürmenin ne büyük bir günah olduğunu bilen nesiller yetiştirmemiz gerekir onun için anlattığı ile yaptığı bir olan din eğitim veren müesseselere ihtiyaç var

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Haber YorumlarıCahit Göktaş:

nedense bir aileyi katletikten sonra oğlunun ölüm nedeni beli oluyor

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