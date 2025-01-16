Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde oğlunun ölümünden ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi (44) dün dehşet saçtı. 19 yıllık polis memuru Tehçi önce Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürdü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak katletti. Daha sonra ise etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak ormanlık alana attı. Tehçi, Osmaniye'de yaşayan akrabalarını öldürmek üzere çıktığı yolda yakalandı.

Kayınpeder Yusuf Tehçi (solda), kayınvalide Hüsne Tehçi (ortada) ve kayınbirader Fatih İsmail Tehçi (sağda)

ARKADAŞINI KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Tehçi'nin çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

EŞİNİ OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA ÖLDÜRDÜ

Polis memurunun eşini oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü ortaya çıktı. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.