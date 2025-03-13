Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan bir genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bir genç kız bilinmeyen bir nedenle dairenin camına çıkarak intihara kalkıştı.
UZUN SÜRE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI
İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı uzun süre boyunca ikna etmeye çalıştı.
SON ANDA KURTARDI
Bir polis memuru ise evin içerisinden yaptığı ani bir hamleyle genç kızı içeriye çekerek kurtardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa