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Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı

Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
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Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan bir genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bir genç kız bilinmeyen bir nedenle dairenin camına çıkarak intihara kalkıştı.

Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı

UZUN SÜRE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı uzun süre boyunca ikna etmeye çalıştı.

Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı

SON ANDA KURTARDI

Bir polis memuru ise evin içerisinden yaptığı ani bir hamleyle genç kızı içeriye çekerek kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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