Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bir genç kız bilinmeyen bir nedenle dairenin camına çıkarak intihara kalkıştı.

UZUN SÜRE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı uzun süre boyunca ikna etmeye çalıştı.

SON ANDA KURTARDI

Bir polis memuru ise evin içerisinden yaptığı ani bir hamleyle genç kızı içeriye çekerek kurtardı.