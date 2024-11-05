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İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balkon penceresinden atlamaya kalkan kadını, polis ekipleri "Herkes senden ve şarkılarından mutlu" sözüyle ikna etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana gelen olayda D.G. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

POLİSİN İLTİFATINI DUYUNCA VAZGEÇTİ

Polis ekipleri, D.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, "Herkes senden ve şarkılarından mutlu" sözü sonrası ikna olup içeri girdi.

İÇERİDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipler, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Sadece fikir olarak düşünüyorum yâ vazgeçirilmeseydi ve beden tutsaklığından sıyrılarak rabbı olan Allah'ın katına yükselmeyi kabul etseydi neler olacaktı ? Cennet bahçelerindeki gölgeliklerde yeşil ipek kılıflı minderlere oturup canının çektiği her kuşun etinden yiyebileceği ve gaz yapmayan soğuk süt nehirlerinden veya tesnim aromalı bal şerbeti pınarlarından kana kana içebileceği sonsuz bir yaşam yerine bu dünyada ucuz iş gücü olarak çalıştırılmayı mı tercih etmiş oldu vazgeçerek _

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