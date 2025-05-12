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Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı

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New Mexico'da 7 ve 9 yaşındaki iki kardeş, ellerindeki gerçek silahı bırakmayı reddederek polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi. Minecraft ve Yıldız Savaşları temalı pijamalarıyla görülen çocuklar, polisin sakin bir şekilde yaklaşmasına ve silahı bırakmaları yönündeki uyarılara rağmen silahı bırakmadı.

New Mexico'da yaşanan şok edici bir olayda, 7 ve 9 yaşlarındaki iki küçük çocuk, ellerindeki gerçek silahı bırakmayı reddedince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntülerde, çocuklar bir binanın dışında, klima ünitesinin arkasına saklanırken görülüyor. İki kardeş, Minecraft ve Yıldız Savaşları temalı pijamalarıyla, ellerinde dolu bir tabanca tutuyordu.

Polisler önce sakin bir şekilde çocuklara yaklaşmaya çalıştı. Vücut kamerası kayıtlarında bir polis memurunun, "Bırak onu canım. Başın belada değil, sadece silahı bırak ve bizimle konuş" dediği duyuluyor.

Ancak çocuklar silahı bırakmayı reddettikten sonra, polisler lastik mermi kullanmak zorunda kaldı. Buna rağmen çocuklar silahı ellerinden bırakmadı. Sonunda polisler onları kuşatarak silahı güvenli bir şekilde ele geçirdi.

Bernalillo İlçe Şerif John Allen, olayın 16 Şubat'ta meydana geldiğini ve bu ev hakkında daha önce onlarca şikayet aldıklarını belirtti. Allen, "Bu olay çocuk suçları, ruh sağlığı ve kamu güvenliği arasındaki karmaşık ilişkiyi gösteriyor" dedi.

Şaşırtıcı bir şekilde, iki çocuk tutuklanmadı veya ailelerinden alınmadı. Sadece silaha el konuldu. Şerif Allen, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Bazıları 'onları hapse atın' diyecek ama onlar sadece 7 ve 9 yaşındalar" diyerek bu kararı savundu.

Polis departmanı, drone teknolojisi sayesinde olayı ölümcül bir çatışmaya dönüşmeden çözebildiklerini ve şimdi çocuklara gerekli psikolojik desteği sağladıklarını belirtti.

Çocukların silahı nereden ve nasıl ele geçirdiği ise hala bilinmiyor.

Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı

Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı

Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMülayim:

minik Rambo lar pes etmek istemiyorlar:))

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

çocuklarımızı bilgisayar telefon ve tablet benzeri oyunlardan uzak tutun. henüz gerçeği ayırt edecek yaşta değiller benzerleri ülkemizde de yasanmaktadir

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Pabgi oynanyan çocuklar uzak tutun savas oyunlarından

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