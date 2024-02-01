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Polis aracından yola atlayarak feci şekilde can veren kadını gören görgü tanığı konuştu: İç organları dışarı çıktı

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Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan bir kadının, o esnada oradan geçen bir belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından biri, "Otobüsün altında kaldı. Bağırsakları ve komple organları dışarı çıktı. Herhalde psikolojisi bozuktu. Kızı taksiden indi ve 'Anne' diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan kadının can verdiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yola atlayan ve otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden kadının can verdiği anlara şahit olan bölgeden geçen bazı kişiler, kadının feci şekilde yaşamını yitirdiğini anlattı.

KENDİSİNİ POLİS ARACINDAN YOLA ATTI

Olay, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güllü Alkan aile içi şiddet nedeniyle çocuklarıyla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Alkan, ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirildi. Polis aracı seyir halindeyken iddiaya göre Alkan, aracın arka kapısını açarak kendisini aniden yola attı. Bu esnada arkadan gelen 297 numaralı hat otobüsü Alkan'a çarptı. Alkan, otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Polis aracından yola atlayarak feci şekilde can veren kadını gören görgü tanığı konuştu: İç organları dışarı çıktı

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Görgü tanığı Yaşar Tarakçı, "Otobüsün altında kaldı. Bağırsakları ve komple organları dışarı çıktı. Herhalde psikolojisi bozuktu. Kızı taksiden indi ve 'Anne' diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu." diye konuştu. Görgü tanığı Salih Karaköse ise, "Arkada duran ticari taksideki bayan 'Anne' diye bağırıyordu. O anda otobüs durdu ve otobüsün arka tekerinin orada olduğunu gördük." dedi.

Polis aracından yola atlayarak feci şekilde can veren kadını gören görgü tanığı konuştu: İç organları dışarı çıktı

ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Alkan'ın cenazesi, memleketi Kızılcahamam'ın Kurumcu köyünde defnedildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Bağdat Akif Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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