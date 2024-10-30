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Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti

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Avustralya'nın ünlü turistik noktalarından Byron Plajı'nda bir çiftin uygunsuz davranışları sosyal medyada büyük tepki çekti. Çiftin çadırda yaptıkları uygunsuz hareketlerin gölgeleri diğer plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi ve Instagram'da paylaşıldı. Olaya sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum geldi. Byron Shire Belediyesi, halka açık alanlarda bu tür davranışların yasak olduğunu belirtti ve bu tür suçların para ve hapis cezası gerektirdiğini hatırlattı.

Avustralya'nın ünlü turistik noktalarından Byron Plajı'nda yaşanan uygunsuz bir olay sosyal medyada gündem oldu. Plaja kurdukları çadırda uygunsuz davranışlarda bulunan bir çiftin gölgeleri, diğer plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi.

Instagram'da paylaşılan ve Barry White'ın popüler şarkısı eşliğinde yayınlanan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya mizahi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar bölgedeki yüksek konaklama fiyatlarına da göndermede bulundu.

Byron Shire Belediyesi yetkilileri, halka açık alanlarda bu tür davranışların yasak olduğunu hatırlattı. New South Wales eyalet yasalarına göre, bu tür suçlar 1,100 Avustralya doları para cezası ve altı aya kadar hapis cezası gerektiriyor. Bölgedeki tek çıplaklar plajı olan Tyagarah Plajı'nın da bu statüsü Ağustos ayında kaldırılmıştı.

Benzer bir olay Nisan ayında Rusya'da da yaşanmış, Vladimir Putin'in Karadeniz'deki resmi konutuna yakın bir çıplaklar plajında üç kişinin uygunsuz görüntüleri kamuoyuna yansımıştı.

Yetkililer, plajlarda bu tür olayların artması nedeniyle denetimleri sıklaştıracaklarını açıkladı.

Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti

Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti

Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (10)

Martin Sikertel:

Benden başka bu saçma sapan haberi okumak için zamanına yazık eden armut yoktur herhalde?

11
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Bayram Ayvenli:

Niye tepki cekti sokak ortasın yapmadılar diyemi

9
0
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Dağıstan:

Meraka bak. Size ne ya. Etrafta başka yerleşim yok ,çadır yok.Kimin dikkatini çekmiş de hem de paylaşım yapmış. İşiniz mi yok kardeşim...

3
2
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CAN Işık:

Sizene ank

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1
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Bahtiyar Mete:

Millet parkta düzüşüyor.

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Aristo:

Başka haber mi yok, ne işiniz var çadırın içini dikizliyorsunuz? Onlar utanmıyorsa siz utanın…

1
0
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Selim Adanalı:

nolmuş ki çadırda gözden ırakta parkta yapanlara sor

1
0
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

Bunu ülkemizdede yapanlar var hatta şuan okuyanlar arasında bunu yaşayan bile var .

0
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Aristo:

Benim yorumumu neden yayınlamadınız, zorunuza mı gitti?

0
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