Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti

Avustralya'nın ünlü turistik noktalarından Byron Plajı'nda yaşanan uygunsuz bir olay sosyal medyada gündem oldu. Plaja kurdukları çadırda uygunsuz davranışlarda bulunan bir çiftin gölgeleri, diğer plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi.

Instagram'da paylaşılan ve Barry White'ın popüler şarkısı eşliğinde yayınlanan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya mizahi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar bölgedeki yüksek konaklama fiyatlarına da göndermede bulundu.

Byron Shire Belediyesi yetkilileri, halka açık alanlarda bu tür davranışların yasak olduğunu hatırlattı. New South Wales eyalet yasalarına göre, bu tür suçlar 1,100 Avustralya doları para cezası ve altı aya kadar hapis cezası gerektiriyor. Bölgedeki tek çıplaklar plajı olan Tyagarah Plajı'nın da bu statüsü Ağustos ayında kaldırılmıştı.

Benzer bir olay Nisan ayında Rusya'da da yaşanmış, Vladimir Putin'in Karadeniz'deki resmi konutuna yakın bir çıplaklar plajında üç kişinin uygunsuz görüntüleri kamuoyuna yansımıştı.

Yetkililer, plajlarda bu tür olayların artması nedeniyle denetimleri sıklaştıracaklarını açıkladı.