PKK Üyesi Mehmet Kopal Türkiye'ye Getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fransa'da yaşadığı tespit edilen PKK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal'ın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha vurulduğu belirtilerek, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile

Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak, 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi. - ANKARA