Pilot adayının düşen uçakta ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğaz düğümledi

İzmir'de Selçuk Havalimanından eğitim amacıyla sabah saatlerinde havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna-172 tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

PİLOT ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta bulunan pilot adayı Berfu Hatipoğlu (31) hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun uçuş anında yalnız olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Berfu Hatipoğlu'nun kazada hayatını kaybetmeden yaklaşık 14 saat önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Fotoğrafın altına yapılan, "Son fotoğrafı olacağını kim bilebilirdi ki" yorumu boğaz düğümledi. Birçok kişi fotoğrafın altına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."