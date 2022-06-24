Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Antalya'da bir marketin fırınından ekmek alıp ailesiyle birlikte pikniğe giden genç adam, ekmeği bölünce karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Ekmeğin içinde telef olmuş fareyi gören vatandaş, marketi Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet edip, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şikayetler sonrası işyerinin un deposu ve fırın kısmında yapılan denetimde el yapımı fare kapanı ve fare pislikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 1,5 ay önce Kepez ilçesindeki bir marketin fırınında yaşanan olayda iddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş'ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı. Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı'na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi. İşletmeye cezai işlem uygulanırken, raporları talep eden Taş avukatıyla birlikte markete maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

Yaşadıklarının halen şokunda olduğunu dile getiren Alihan Taş, ekmeğin içinden fare çıkmasına anlam veremediğini ve olay sonrası Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunduğunu anlattı. Mağdur olduklarını ifade eden Taş, "Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz" dedi.

Ailesiyle gittiği piknik zehir oldu! Böldüğü ekmeğin içinden ölü fare çıktı

Ekmeği bölen eşinin yeni doğum yaptığını ve yaşadığı olay yüzünden sütten kesildiğini ileri süren Taş, "Eşim görür görmez midesi bulanıp kusmaya başladı. 1-2 hafta boyunca hastanelere gittik. Daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince ister istemez oğlum sütten kesildi. Mağduriyetimiz var, kabul edilemez bir olay. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Dr.Kimbel:

Afiyet olsun etin kilosu 250 TL sen bedava et buldun birde şikayet ediyon utan ya bu millete iyilkte yaramıyor

Cevap Yaz 38 4 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:

Ekmek arası fareBurger , fırıncı sana bedava vermiş ne güzel işte

Cevap Yaz 33 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title