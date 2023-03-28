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Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Peru'da polis, Türkiye'ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirdi. Polis şefi, kokain miktarının 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Peru Ulusal Polisi, Cuma günü başkent Lima yakınındaki El Callao Limanı'nda bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda bir konteynerin içinde Türkiye'ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirildi.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton kokain ele geçirildi

20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

El Callao Polis şefi Luis Angel Bolanos yaptığı açıklamada, kokain miktarının 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton kokain ele geçirildi

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOKAİN ÜRETİCİLERİNDEN

Peru'da geçtiğimiz yıl 28 tonu kokain olmak üzere 86.4 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru ve Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticileri olarak biliniyor.

Peru'da Türkiye'ye gönderilmek için hazırlanan 2.3 ton kokain ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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