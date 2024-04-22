Pendik'te Yanmış Ceset Bulundu

Pendik'te ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi saat 23.00'te yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Tatlı 06 BER 624 plakalı aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin Tatlı aracın içinde yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı. - İSTANBUL