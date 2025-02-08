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İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
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Pendik'te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. Trafikteki diğer araçlara da çarpan sürücüyü çevredekiler linç etmek isterken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te bir sürücü, tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle ezdi. Yaşananları güvenlik kamerası anbean kaydetti.

OTOMOBİLLE MOTOKURYEYİ EZDİ

Olay, öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.

DİĞER ARAÇLARA DA ÇARPTI

Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin linç etmek istediği otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"YARALININ DURUMU AĞIRDI"

Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, "Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır." dedi.

Muazzez Bitkay ise, "Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu. Keşke olmasa" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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