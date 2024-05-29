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Pendik'te Parçalanmış Ceset Bulunan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çevresindeki kişilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

PENDİK'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bilal D. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Bilal D.'nin çevresindeki kişilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

İstanbul, Pendik'te önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde insan parçaları görüp polise ihbar etmesiyle vahşi cinayet ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlenmişti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişmişti. Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Bilal D. ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmemişti. 24 saatlik gözaltı süresi boyunca cinayeti işlemediğini söyleyen şüphelinin ifadesinde de "Ben kimseyi öldürmedim. Sadece çöp konteynerine yolda bulduğum çöpü boşalttım" dediği öğrenildi.

ADLİ TIP İNCELEMESİ SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada görüntülerdeki beyaz kovayı bularak inceledi. Yapılan ilk incelemede kovada herhangi bir kan izi bulunmadı. Ancak kovanın incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi. Öte yandan çevre sakinleriyle konuşan polis, Bilal D.'nin aynı gün birkaç çuvalı çöp konteynerlerine doğru taşırken görüldüğü bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada silinmiş kan izlerini gösteren Luminol testi yapıldı. Ancak yapılan test sonucunda herhangi bir kan izine rastlanmadığı belirlendi. Şüphelinin evinde bulunan tüm bıçaklar ve olay yerinde bulunan bir kanlı battaniyenin olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için inceleme altına alındı. Cinayetin üzerindeki sır perdesinin bu materyallerin incelemesi sonucu kalkacağı belirtildi.

İYİ ARKADAŞLARMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Nihat Salih'in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduğunu tespit etti. Nihat Salih'in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı belirlendi. Ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında evine gelen Nihat Salih'in kısa bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığı Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü tespit edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Bilal D.'nin yakın çevresinin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirttiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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