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Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga

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Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförü, kendisine "Seni delerim" diyen gence "4'te bindim bu arabaya daha bir simit yemedim. Psikolojim bozuldu. Hadi delsene beni" diyerek gence saldırdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.40 sıralarında KM11 İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, 34 HO 3160 plakalı İETT otobüsünün şoförü, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

YOLCU SOFÖRE "SENİ DELERİM" DEDİ

Otobüs seyir halindeyken bir anda durarak genç ile sözlü tartışmaya giren soför cinnet geçirdi. İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü.

İETT SOFÖRÜ GENCE SALDIRDI

Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul Güvenlik 3-sayfa Pendik Ulaşım Kavga Yaşam Simit İETT

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Yorumlar (3)

Orhan YARIMCALI:

Saat dört de binmiş olabilirsin eğer zorla yapıyorsan şöförlük sabır işidir binlerce kişi iniyor biniyor insanların canı size emanet sabırsızsanız işinizi beğenmiyorsanız sinir hastası iseniz bu işi yapmayın ekmeğinizi başka sektörlerde arayın.Artık yetkililerde önüne geleni şöför yapmamalı

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commer neres:

Ekrem beyin istanbullulara armağanı. Bunları iettye dahil etti. Her yere korkarak gidiyoruz

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Anty-Partizan:

Farm Of TC

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