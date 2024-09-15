Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.40 sıralarında KM11 İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, 34 HO 3160 plakalı İETT otobüsünün şoförü, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

YOLCU SOFÖRE "SENİ DELERİM" DEDİ

Otobüs seyir halindeyken bir anda durarak genç ile sözlü tartışmaya giren soför cinnet geçirdi. İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü.

İETT SOFÖRÜ GENCE SALDIRDI

Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.