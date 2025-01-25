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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubayın intikamı alındı

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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın intikamı alındı. Astsubay Ufuk Akıncı'yı şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Ufuk Akıncı'yı Irak'ın kuzeyinde şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde teröristlerin saklandığı evin roketle vurularak yok edildiği anlar yer aldı.

ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Ufuk Akıncı'nın cenazesi, dün Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehit Astsubay Akıncı için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Taciz Ateşi Sonucu Bir Askerimiz Şehit Oldu

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene, Akıncı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Şehit Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin aile bireyleri, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Akıncı'nın cenazesi, kılınan namaz sonrası Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubayın intikamı alındı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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