Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akşam saatlerinde Çamlık Parkı'nda bir araya gelen arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla kalbinden bıçaklanan Yılmaz Beyazkuş isimli genç, kanlar içinde yığıldı.

KURTARILAMADI

Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 27 yaşındaki Beyazkuş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.