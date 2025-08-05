Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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Şanlıurfa'da bir parkta buluşan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan 27 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akşam saatlerinde Çamlık Parkı'nda bir araya gelen arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

ARKADAŞLAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla kalbinden bıçaklanan Yılmaz Beyazkuş isimli genç, kanlar içinde yığıldı.

Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

KURTARILAMADI

Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 27 yaşındaki Beyazkuş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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