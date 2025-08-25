Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olay, kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre, gurbetçi bir vatandaş aracını kurallara aykırı şekilde park ederek iki alanı birden işgal etti. Bu duruma tepki gösteren bir başka vatandaş ise sürücünün aracının camına dikkat çeken bir not bıraktı.

ARACA BIRAKILAN NOT OLAY YARATTI

Otoparkta çekilen görüntülerde, gurbetçinin aracına bırakılan kağıtta sert ifadelerin yer aldığı görüldü. Notta, "Orada yapamadığın öküzlüğü burada mı yapıyorsun?" yazması dikkat çekti. Vatandaşın tepkisini bu şekilde göstermesi, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

HAKARET İÇERİKLİ NOTA TEPKİ GÖSTERENLER DE VAR

Bir görgü tanığının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin paylaşılması üzerine olay kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Videoyu izleyenler arasında ikiye bölünen yorumlar dikkat çekti. Kimileri gurbetçi sürücüyü eleştirirken, kimileri ise hakaret içerikli not bırakılmasını doğru bulmadı.

Bu olay, özellikle büyükşehirlerde sıkça gündeme gelen "otopark" ve "yanlış park" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İstanbul'da sık sık karşılaşılan çift sıra park, kaldırıma araç bırakma ya da birden fazla alanı işgal etme gibi kuralsızlıklar, sürücüler arasında gerginliklere yol açıyor. Uzmanlar ise bu tür durumlarda vatandaşların bireysel tepki göstermek yerine, güvenlik ya da otopark görevlilerine haber vermesini öneriyor.