Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir AVM otoparkında kaydedilen görüntü kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlardan birinin iki park alanını işgal eden gurbetçinin arabasına üzerinde "Orada yapamadığın öküzlüğü burada mı yapıyorsun?" ifadesinin yer aldığı bir not bıraktığı görüldü.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olay, kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre, gurbetçi bir vatandaş aracını kurallara aykırı şekilde park ederek iki alanı birden işgal etti. Bu duruma tepki gösteren bir başka vatandaş ise sürücünün aracının camına dikkat çeken bir not bıraktı.

ARACA BIRAKILAN NOT OLAY YARATTI

Otoparkta çekilen görüntülerde, gurbetçinin aracına bırakılan kağıtta sert ifadelerin yer aldığı görüldü. Notta, "Orada yapamadığın öküzlüğü burada mı yapıyorsun?" yazması dikkat çekti. Vatandaşın tepkisini bu şekilde göstermesi, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

HAKARET İÇERİKLİ NOTA TEPKİ GÖSTERENLER DE VAR

Bir görgü tanığının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin paylaşılması üzerine olay kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Videoyu izleyenler arasında ikiye bölünen yorumlar dikkat çekti. Kimileri gurbetçi sürücüyü eleştirirken, kimileri ise hakaret içerikli not bırakılmasını doğru bulmadı.

Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

Bu olay, özellikle büyükşehirlerde sıkça gündeme gelen "otopark" ve "yanlış park" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İstanbul'da sık sık karşılaşılan çift sıra park, kaldırıma araç bırakma ya da birden fazla alanı işgal etme gibi kuralsızlıklar, sürücüler arasında gerginliklere yol açıyor. Uzmanlar ise bu tür durumlarda vatandaşların bireysel tepki göstermek yerine, güvenlik ya da otopark görevlilerine haber vermesini öneriyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Popüler sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

Popüler sohbet uygulamasına Türkiye'den erişim engeli getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca adeta bambaşka biri oldu

Fazla kilolarından kurtulan Işın Karaca'yı sahnede görenler tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.