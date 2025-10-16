Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

SEZGİN BARAN KORKMAZ VE 6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

LÜKS OTELE KAYYUM ATANDI

Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Paramount Hotel'e kayyum atandığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında;

Şaban KAYIKÇI'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Muğla ili Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi, Zeytinli Kahve Mevkii, 111 Ada 1 parselde bulunan The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuş, yine Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesi uyarınca Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."