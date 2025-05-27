Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı

Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, gözaltı kararı verilen şüphelilerin belirlenen adreslerinde yakalandığı anlar ve el konulan balya balya paralar yer aldı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye operasyon düzenlendi. Operasyonun görüntülerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

SABAH 5.00'TE BASKIN YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için kullanıldığı tespit edildi. Bu sabah saat 05.00'te, 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

O operasyonun görüntülerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde, Papara'nın sahibi dahil 13 kişinin adresine yapılan baskınlarda , şüphelilerin tek tek yakalanarak gözaltına alındıkları ve arama çalışmaları sonucu ele geçirilen yük miktardaki mal varlıkları kaydedildi.

Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ahmet Faruk Karslı'ya ait PPR Holding A.Ş. dahil 10 şirket, yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve villaya el konuldu. Şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre, Papara'nın sistematik şekilde yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı, suçun işlenmesini ve para transferlerini kolaylaştırdığı belirlendi.

Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, buradan elde edilen gelirlerin 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdanına aktarılarak aklandığı tespit edildi.

Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı

Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı

Papara operasyonunun görüntüleri! Balya balya para çıktı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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