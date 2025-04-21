Papa Francis hayatını kaybetti

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün yerel saate 07.35'te Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti. Francis'in tüm hayatını hizmet etmeye adadığını belirten Farrell, "Bize cesaret ve evrensel sevgi için özellikle de en yoksul ve en dışlanmış olanlar için yaşamayı öğretti" ifadesini kullandı.

Papa, Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan dün son kez seslenmişti. Tekerlekli sandalyede konuşma yapan Papa Francis, "Gazze'de ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin" ifadesini kullanmıştı.

Hastaneden taburcu edilmişti

Katoliklerin ruhani lideri, 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Doktorlar, Papa'nın tamamen iyileşmesinin çok uzun zaman alacağını ve Vatikan'da 2 ay daha dinlenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Sade bir tören tercih etti

Papa Francis, geleneksel cenaze törenlerine kıyasla daha sade bir tören tercih etmiş ve yakın zamanda yetkililere taleplerini iletmişti. Papa'nın kurşunla ve ağaçtan yapılmış 3 katlı tabutun yerine çinko ile kaplı sade bir ahşap tabut seçtiği belirtildi. Papa ayrıca bedeninin Aziz Petrus Bazilikası'nda katafalk olarak bilinen platforma konularak sergilenmesini de istemedi. Francis bunun yerine ziyaret sırasında bedeninin kapağı açık şekilde tabutun içinde olmasını istedi. Francis ayrıca bir asırdan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak. Ruhani lider, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedilecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 17 Aralık 1936'da doğan Jorge Mario Bergoglio, 13 Mart 2013'te tarihte ilk Latin Amerikalı Papa olarak göreve gelmişti. Selefleri tarafından kullanılan Apostolik Sarayı'ndaki görkemli dairelerde yaşamayı reddeden Bergoglio, topluluk içinde yaşamayı tercih ettiğini belirtmişti. - VATİKAN