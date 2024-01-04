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Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü

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Pakistan'ın Karaçi kentinde gecekondu mahallesinde çıkan yangında 100'den fazla ev küle döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki gecekondu mahallesinde çıkan yangında 100'den fazla ev küle döndü.

Pakistan'ın Karaçi kentinde gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, 100'den fazla ev küle döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yangın, kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pakistan Karaçi İtfaiye Soruşturma 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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