Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal kimdir?

Türkiye'nin en kritik güvenlik birimlerinden birine, yıllarını sahada mücadeleye adamış bir isim getirildi: Ünsal Hayal. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Özel Harekat Başkanı olarak atanan Hayal'in hikâyesi, aslında bir kahramanlık destanı.

Zorluklarla Başlayan Bir Yol

1971 yılında İzmir'de doğan Ünsal Hayal, 1993'te polis akademisinden mezun oldu. Daha komiser yardımcısı iken gönüllü olarak 23. Dönem Özel Harekat kursuna katıldı. Henüz 20'li yaşlarının başında, Şırnak'ta çatışmaların en yoğun olduğu dönemde görev aldı.

1994 yılında Cizre'de pusuya düşürüldüğünde, kurşunla sınandı. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide geri adım atmadı. Yıllar sonra İzmir'de, uyuşturucu satıcılarıyla girilen bir çatışmada bir kez daha vuruldu. O ise yine ayağa kalktı, göreve devam etti.

Vatan İçin Sınırların Ötesinde

Hayal'in kariyeri sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın kriz bölgelerinde de yazıldı.

2006'da Bağdat Büyükelçiliği koruma görevinde, savaşın gölgesinde aylarca Türkiye'yi temsil etti.

Libya iç savaşında büyükelçiliğin güvenliğini sağladı.

2017'de Suriye'nin Azez bölgesinde, Suriye Güvenlik Güçleri'nin başına geçerek güvenliğin tesisinde rol aldı.

Her bir görev, onun hem devletine sadakatini hem de kriz yönetimindeki liderliğini kanıtladı.

Liyakat Tartışmalarına En Net Cevap

Bugün medyada zaman zaman dillendirilen "liyakatsizlik" söylemleri, Ünsal Hayal'in hikâyesinin yanında anlamsız kalıyor. Çünkü o, hayatının her döneminde sahada bedel ödeyen, görev için canını ortaya koyan bir isim oldu.

Şırnak'ta pusuya düşen, İzmir'de uyuşturucu çeteleriyle çatışan, Bağdat'ta bombaların gölgesinde görev yapan, Libya'da ve Suriye'de devletini temsil eden bir polisin, Özel Harekat Başkanlığı görevine getirilmesi; aslında liyakatin en yalın tanımıdır.

Bir Kahraman, Bir Baba

Ünsal Hayal yalnızca bir güvenlik bürokratı değil; aynı zamanda evli ve iki çocuk babası. Yıllarca çatışmalardan, yurtdışı görevlerinden sonra evine döndüğünde çocuklarının gözlerinde sadece bir baba olarak var oldu. İşte bu yönüyle, hem görevine hem ailesine sahip çıkan bir insan olarak da takdir topluyor.

Son söz: Türkiye, Özel Harekat Başkanlığı görevinde artık yalnızca bir yöneticiyi değil; defalarca sınanmış bir kahramanı görüyor. Ve bu kahraman, isminin hakkını veriyor: Ünsal Hayal.